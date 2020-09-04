شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيق جامعة الاسكندرية»: 720 طالباً جديداً سجلوا رغباتهم بـ6 معامل.. والحصيلة ترتفع لـ 1187 في المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المعامل الالكترونية لتنسيق المرحلة الثانية في جامعة الاسكندرية، لطلاب الشهادة الثانوية العام للعام الاكاديمى 2020/201، استقبال 720 طالب وطالبة أمس، ليصل اجمالى الطلاب الذين سجلوا رغباتهم منذ بدء المرحلة الثانية إلى 1187 .

وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة خصصت 6 معامل الكترونية لاستقبال الطلاب وتسجيل رغباتهم بالمجان، موزعة بكليات الآداب، والتربية، والعلوم بمحرم بك، والهندسة، والتربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية للطالبات بسموحة.

وأضاف أنه تم تجهيز معامل للحاسب الآلي بالكليات الـ6 بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بالتنسيق، فضلاً عن تواجد مجموعة من الإداريين لتسهيل عمليات استقبال الطلاب ومساعدتهم في تسجيل رغباتهم، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة، وكذلك مشرفين من الإدارة الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب أثناء تسجيل الرغبات وفق الخطة الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ويبدأ تنسيق المرحلة الثانية للقبول الكليات والمعاهد، بحد أدنى للقبول بالشعبة العلمية، بـ 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78.5% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية، وبحد أدنى للقبول بالشعبة الأدبية، بـ 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68.5% لأقل من 328 درجة، على أن يقترب طلاب المرحلة الثانية من 230 ألف طالب وطالبة.