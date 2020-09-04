شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق اللبنانى الاستعراضى يصل القاهرة لتقديم فقرات بقرعة كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة ، الفريق اللبناني الاستعراضي ، في زيارة للبلاد للمشاركة في قرعة كأس العالم لليد وتقديم عدة فقرات فنية بحفل القرعة، والتي سوف تقام غدا تحت سفح الأهرامات بالجيزة ، وهى النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 .
قام أعضاء مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار ممثلا فى نسرين عثمانلى مدير مكاتب الهيئة ، واعضاء المكتب محمود ابراهيم وسامح عبد الباسط بالإشراف على إنهاء إجراءات وصول الفريق الذى يضم 17 راكبا علي طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت .
وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في تاريخها ، ويختلف نظام المسابقة عن البطولات السابقة بعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 وذلك لأول مرة في التاريخ ، وهى النسخه 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 .
كانت النسخة الماضية من البطوله اقيمت فى بلدين، بينما تنظم القادمة فى 3 دول مما يضع البلاد فى تحد جديد، وتقام البطولة تحت رئاسه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وتعاون 18 وزيرا بالحكومة حتي تخرج بالشكل الذي يليق بالبلاد .
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