شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة ترد على شائعة بيع بعض جزر نهر النيل لمستثمرين أجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة البيئة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن بيع بعض جزر نهر النيل التابعة للمحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي من جزر نهر النيل التابعة للمحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب.

وشددت الوزارة، على أن كافة الجزر التابعة للمحميات الطبيعية لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وأن الدولة حريصة على الحفاظ على كافة محمياتها الطبيعية وعدم المساس بأي منها، مُشيرةً إلى أن جزر نهر النيل غير معلنة جميعها كمحميات طبيعية مع اعتبارها أملاكاً للدولة يحق لها التصرف فيها بما يتناسب مع المصلحة العامة دون بيعها‪.‬

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ويعد ملف المحميات الطبيعية وتطويرها من أهم الملفات التى يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية بالعديد من المحميات، ومنها محميات الفيوم لحماية الموارد الطبيعية بها مع تعظيم فرص الاستفادة الاجتماعية والاقتصادية خاصة أنها تتمتع بمناطق جذب سياحي متنوعة تحتاج إلى تسليط الضوء عليها ووضعها على خريطة السياحة البيئية بمصر و العالم ومنها منطقة الشلالات، والتي تعتبر من أهم مناطق الأنشطة السياحية والترفيهية بالمحمية، بالإضافة إلى منطقة وادي الحيتان كأحد مواقع التراث الطبيعي العالمي، وكذلك تنوعها البيولوجي الغني، علاوة على قربها من محافظة القاهرة مما يجعلها مكاناً جاذباً للسياحة البيئية بكافة أنواعها وأنشطتها .