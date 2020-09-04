شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم العالى يؤكد تلبية محور المحمودية متطلبات التنمية والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، إن محور المحمودية تم إنشاؤه من أجل التنمية وجذب الاستثمارات، موضحاً أن محور المحمودية يبلغ طول 22 كيلو متراً، وهو ما يؤدي إلى خلق فرص تنمية جيدة على مستوي المحافظة، وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، تقديم خلود زهران، والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، المحور يلبي متطلبات التنمية والاستثمار وحل مشكلة المرور في محافظة الإسكندرية، موضحاً أن هناك مشاريع أخري حولت المحافظة الانماط السكنية تحولت من عشوائيات إلى محاور سكنية أخري.

وتدخل 7 مساجد الخدمة رسميا اليوم الجمعة، بعدما تسلمتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية تمهيدا لافتتاحها مع صلاة الجمعة اليوم، وذلك ردا على مزاعم وأكاذيب قناة الجزيرة لخبر إزالة مسجد الصحابة بكفر الدوار فى محافظة البحيرة، لاستكمال بناء محور المحمودية المرورى، وهو المحور الذى يعد أحد أهم المشروعات القومية لحل الأزمة المرورية التى تعمل الدولة على حلها.

وبعد افتتاح محور المحمودية رسميا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة، 7 مساجد بمحور المحمودية الجديد تمهيدا لفتحها اليوم الجمعة 16محرم 1442 الموافق 4 سبتمبر.