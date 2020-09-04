شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى أسبوع.. فيديو وإنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات، 12 شائعة تم تداولها على مدار الأسبوع، فتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتوضيح حقيقة هذه الشائعات.

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وتضمنت الشائعات اعتزام الحكومة مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، وضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا داخل المطارات المصرية تزامناً مع تراجع أعداد الإصابات بالفيروس، ورفع أسعار تذاكر الطيران لتعويض الخسائر الناتجة عن تعليق الطيران خلال أزمة كورونا واتجاه الحكومة لبيع مرفق مترو الأنفاق لصالح شركات أجنبية.

كما تضمنت الشائعات فرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة من الكهرباء، وإلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بدايةً من العام الدراسي 2020/2021، وإعادة فتح تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات وتفشي مرض الدرن بين الماشية بمختلف محافظات الجمهورية وسحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني وبيع بعض جزر نهر النيل التابعة للمحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب واحتواء الأرز المصري على نسب عالية من مادة الزرنيخ السام ووقف طرح شهادات "ابن مصر" ذات العائد 15%.