شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يفند شائعة وقف طرح شهادات "ابن مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف طرح شهادات "ابن مصر" ذات العائد 15%، تواصل المركز مع بنك مصر، والذى نفى تلك الأنباء، مُوضحاً أن البنك مستمر فى طرح تلك الشهادات بجميع فروعه على مستوى الجمهورية، والتى لاقت إقبالاً كبيراً من جانب العملاء خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى أن حصيلة بيع تلك الشهادات تخطت 90 مليار جنيه‪.‬

ويستمر البنك فى طرح الوعاء الادخارى الجديد "شهادة ابن مصر"، وهى شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهراً ولا يتم تجديدها، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه مصرى، ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، حيث تبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنوياً، ويصرف العائد شهرياً مع احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالى للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالى لتاريخ الشراء تاريخ الإصدار وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.