شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. ارتفاع درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار بالوجه البحرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon e، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة، وأن يكون الطقس حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحرى ويكون معتدلًا فى السواحل الشمالية، وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، مع توقعات بفرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق بالوجه البحري ليلًا، وأن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلًا. وهذا بيان بدرجات الحرارة فى بعض محافظات الجمهورية: القاهرة العظمى 36 والصغرى 24 الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 24 بورسعيد العظمى 30 والصغرى 25 دمياط العظمى 30 والصغرى 25 Advertisements الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 24 السويس العظمى 36 والصغرى 23 العريش العظمى 32 والصغرى 23 طابا العظمى 36 والصغرى 26 سانت كاترين العظمى 35 والصغرى 18 شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 29 الغردقة العظمى 40 والصغرى 29 الفيوم العظمى 37 والصغرى 25 بني سويف العظمى 37 والصغرى 24 المنيا العظمى 38 والصغرى 24 أسيوط العظمى 39 والصغرى 23

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