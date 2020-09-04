شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران ترد على شائعة ضعف الإجراءات الوقائية بالمطارات أو رفع أسعار التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفت وزارة الطيران فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن ضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا داخل المطارات المصرية تزامناً مع تراجع أعداد الإصابات بالفيروس، مُؤكدةً أنه لا صحة لضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا داخل المطارات المصرية تزامناً مع تراجع أعداد الإصابات

وأكدت استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المترددين على المطارات المصرية، بالإضافة إلى حظر دخول القادمين دون تقديم ما يفيد إجراء تحليل‪ (PCR) ‬بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الموعد المحدد للإقلاع، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية المصريين من الإصابة وتأمين البلاد‪.‬

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كما نفت الوزارة ما تم تداوله من أنباء بشأن رفع أسعار تذاكر الطيران لتعويض الخسائر الناتجة عن تعليق الطيران خلال أزمة كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار تذاكر الطيران لتعويض الخسائر الناتجة عن تعليق الطيران خلال أزمة كورونا، مُوضحةً أن أسعار تذاكر الطيران كما هي دون أي زيادة، كما يتم تقديم تخفيضات تتراوح بين 20 إلى 25% على أسعار تذاكر الطيران لبعض الدول، وذلك في إطار حرص الدولة على تنشيط حركة الطيران.