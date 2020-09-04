الحكومة توضح حقيقة رفع أسعار تذاكر الطيران لتعويض الخسارة الناتجة عن أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن رفع أسعار تذاكر الطيران لتعويض الخسائر الناتجة عن تعليق الطيران خلال أزمة كورونا، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار تذاكر الطيران لتعويض الخسائر الناتجة عن تعليق الطيران خلال أزمة كورونا، مُوضحةً أن أسعار تذاكر الطيران كما هي دون أي زيادة، كما يتم تقديم تخفيضات تتراوح بين 20 إلى 25% على أسعار تذاكر الطيران لبعض الدول، وذلك في إطار حرص الدولة على تنشيط حركة الطيران.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.ش