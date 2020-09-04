منها ضبط 6 قضايا تهريب.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائي بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من 2505231.

Advertisements

وفي مجال الأمن العام تم ضبط 33 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 133 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 220 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.