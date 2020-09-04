ضبط 30 تاجر مخدرات خلال حملة مكبرة على أوكار الكيف بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الاتجار في المواد والأقراص المخدرة.
وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 20 قضية اتجار في المواد المخدرة وحيازتها بإجمالي 30 متهما، والمضبوطات ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت (6,500 كيلو جرام)، 3.8 كيلو حشيش و1.7 كيلو هيروين، 3 قطع سلاح أبيض و(2634) قرص وأمبول مخدر مختلف الأنواع وهواتف محمولة، مبالغ مالية.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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