كورونا في 24 ساعة| 163 إصابة ووفاة جديدة بمصر.. والصحة العالمية تحذر من اللقاح السريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.
يرصد "الخليج 365" أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
الصحة: 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 حالة وفاة
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