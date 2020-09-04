حدث ليلاً| شوبير يعلن سرقة كأس أفريقيا و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 789 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 75415 حالة.

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شوبير يعلن سرقة كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة (فيديو)

أعلن الإعلامي أحمد شوبير سرقة كأس أفريقيا من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجبلاية.

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وزيرة الصحة: أكثر نسب وفاة بـ"كورونا" حدثت لحالات مصابة بأمراض مزمنة

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود مجابهة فيروس كورونا، حيث تمت الإشارة إلى الموقف الحالي لانتشار الفيروس حتى اليوم 3 سبتمبر، فيما يتعلق بعدد حالات الشفاء، والحالات الجديدة، وإجمالي عدد المصابين والوفيات.

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القليوبية تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في مدن ومراكز القناطر وبنها وغرب شبرا الخيمة، وطوخ.

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صور.. إغلاق مركزين للدروس الخصوصية خلال حملة في البحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، الخميس، حملة على مراكز الدروس الخصوصية، بالتنسيق مع إدارة بندر دمنهور التعليمية.

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مسؤول بالصحة العالمية: المنظمة أوصت بتقليل كثافة الطلاب في المدارس

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط للمنع ومكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية توصي بعودة الحياة لطبيعتها وخاصة المدارس، مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية لحماية الطلاب خلال عودة المدارس وأثناء الدراسة.

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الصحة العالمية : لايجب التخوف من زيادة الإصابات بكورونا بين الفئات العمرية الصغيرة

قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط للمنع ومكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية منظمة الصحة توصي بعدم إرتداء الأطفال دون 5 سنوات للكمامة.

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عدّاد "كورونا" عربياً: مليون و302 ألف حالة.. و4 دول أفريقية بلا إصابات جديدة

ارتفع عدد إصابات وباء "كورونا" المستجدّ (كوفيد-19) في الوطن العربي إلى مليون و302 ألف و691 حالة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الوفيات 24 ألفاً و98 حالة.

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البحرين توافق على السماح بمرور الطائرات الإسرائيلية المتجهة للإمارات فوق مجالها الجوي

وافقت السلطات البحرينية على طلب الحكومة الإماراتية السماح بمرور الطائرات الإسرائيلية القادمة والمغادرة من وإلى الإمارات عبر المجال الجوي للبحرين.

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"خنقوه عاريًا".. تنظيم احتجاجات في مدن أمريكية بعد فيديو يصور اعتقال رجل أسود (فيديو)

ينظم ناشطون في الولايات المتحدة، احتجاجات في مدن أمريكية، بعد تداول مقطع فيديو يصور اعتقال أمريكي أسود توفي مختنقا في مارس، بعد أن وضعت شرطة شمال ولاية نيويورك غطاء على رأسه بينما كان جاثما على الأرض عاريا ومكبل اليدين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

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لبنان: العثور على مخازن أمونيوم ورصد نبضات أحياء تحت الأنقاض

تفاعل اللبنانيون بتأثر شديد مع احتمال وجود أحياء تحت الأنقاض رغم مرور شهر على انفجار مرفأ بيروت. بينما تعمل وحدات من الجيش على "معالجة" أكثر من أربعة أطنان من نترات الأمونيوم عثر عليها قرب المدخل رقم تسعة للمرفأ.

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