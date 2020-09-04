محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الجمعة، موضحةً أن الأحوال الجوية تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود طقس اليوم حار رطب على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة.
وقال الخبراء، في بيان، إن السواحل الشمالية تشهد طقسًا معتدلاً وشبورة مائية صباحًا، مع رياح معتدلة، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 85%.
وتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة، ورياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة على مناطق من القاهرة.
وأشارو إلى أن الطقس ليلاً، لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيفًا، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلاً.
وتبلغ درجات الحرارة على القاهرة 36 درجة للعظمى و24 للصغرى، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.
وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى تتراوح على القاهرة الكبرى بين 75 – 30، والوجه البحري بين 80 – 32، والسواحل الشمالية الغربية 88 – 45، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 90– 45، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 70- 30، وشمال الصعيد بين 60 – 22، وجنوب الصعيد بين 30 – 14.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع في درجات الحرارة... الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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