أخبار مصر | "ريهام عفيفي" تدعو المصريين في الداخل والخارج للتصويت بجولة الإعادة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "ريهام عفيفي" تدعو المصريين في الداخل والخارج للتصويت بجولة الإعادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري الفائزة في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ في قائمة من أجل مصر قطاع القاهرة ووسط الدلتا، موضحة، أن كل صوت حصلت عليه هو بمثابة تاج على الرأس ووقود لبذل الجهد لخدمة الوطن وشعبه.

وأشارت "عفيفي"، إلى أن خطة العمل التي تنتوي أن تنتهجها داخل المجلس ستكون متناغمة مع التوجه الحزبي والتي تعتمد أولا وأخيرا على مصلحة الوطن والمواطن، وذلك تحت مظلة الدستور من خلال مواده المتعلقة بمجلس الشيوخ، وهي مواد من ٢٤٨ إلى ٢٥٤ وقانون مجلس الشيوخ رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.

واختتمت عضو مجلس الشيوخ، أنه الآن يجري التنسيق لدعم مرشحو الحزب بجولة الإعادة المقرر عقدها للمصريين خارج مصر يومي الأحد 6 سبتمبر والاثنين 7 سبتمبر المقبلين، وداخل مصر يومي الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر ودعت عفيفي المصريين بالخارج والداخل بأن لا يضعوا حقهم الدستوري في التصويت واختيار من يمثلهم.