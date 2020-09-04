شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة للمواطنين: سارعوا بتقديم طلبات التصالح.. والعمل مستمر الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن العمل بالمراكز التكنولوجية مستمر الجمعة وطوال أيام الأسبوع وفى العطلات الرسمية وكذلك العمل فترة مسائية لتلقى طلبات تقنين الأوضاع من المواطنين وتوفيق أوضاعهم وفق قانون التصالح الجديد. إزالة المبانى المخالفة فى البحيرة وناشد «آمنة» المواطنين المخالفين سرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وسداد رسوم جدية التصالح لتقنين أوضاع مخالفات المبانى قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة، التى تنتهى 15 ديسمبر المقبل. وأشار محافظ البحيرة إلى تقدم 97 ألفًا و237 مواطنًا بطلبات لتقنين أوضاع مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بقرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن المتحصلات المالية لرسوم الطلبات المقدمة بلغت 257 مليون جنيه منذ بدء تلقى طلبات التقنين وفقًا للقانون. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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