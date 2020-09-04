شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القنوات المتخصصة: يجب تدريس الأمن القومي منذ الصغر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي أسامة بهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، إنه يجب تدريس الأمن القومي منذ الصغر، لأن الأطفال ينشأون على معرفة ماهية الأمن القومي وخطوطه الحمراء، فبذلك لا يمكن لأي شخص أن يتلاعب بهم.
وشارك بهنسي، مع عدد من الإعلاميين، في الورشة التي عقدت اليوم في ماسبيرو، تحت عنوان «الإعلام وقضايا الأمن القومي»، بمشاركة المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
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