شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: المستشفيات لا تراعي معايير معالجة النفايات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الخبراء المدعوين في منتدى القاهرة للتغير المناخى الثامن والستين، على الحاجة إلى قوانين وتشريعات أقوى، وأشادت روث ايرلبيك رئيس البرنامج الوطنى لإدارة النفايات الصلبة في مصر باستحداث قوانين جديدة لإدارة النفايات.

وقالت: «يعتبر القطاع الخاص شريكا حيويًا في مواجهة تحديات النفايات الصلبة في مصر، حيث يمكنه إضافة مصانع لإدارة النفايات الحيوية، إلا أن القطاع الخاص دائما ما يتبع قاعدة الربح، وهذا يعني أنه إذا لم يتم جمع النفايات ذات القيمة ولم يتم توفير ظروف جذابة، فلن ينتقل القطاع الخاص إلى الإستثمار في قطاع النفايات».

وأكدت على ضرورة التأكد من وجود اللوائح والقوانين لضمان معالجة النفايات بطريقة أخلاقية ومستدامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنفايات الطبية والخطرة .

وقال أيمن السباعى الرئيس التنفيذي والمتخصص في إدارة الأنظمة الصحية الدولية: «في حين أن الاشتراكات إلزامية وتدفع معظم المرافق الطبية مقابل التخلص منها، إلا أن التقييمات الأخيرة كشفت أن جمع القمامة المتكرر وغير الآمن غالبًا غالبا ما يكون في ظروف لا يمكن وصفها بالمثالية، وفيروس كورونا جعل الوضع أكثر تعقيدا لأننا مجبرون على النظر إلى النفايات المنزلية على أنها مصدر محتمل للعدوى بالفيروس، في حين أن فصل النفايات يبدو أنه حل قائم، فقد أصبح من الواضح من خلال رؤى الخبراء أن الفصل يجب أن يسبقه حملة توعية شاملة، وإلا سوف يقوم جامعو القمامة بإلقاء النفايات التي تم فرزها يدويا على النفايات الأخرى أثناء عملية الفرز اليدوي».

وأشارت إيرلبيك إلى أن العديد من المستشفيات لديها محطات معالجة النفايات الطبية الخاصة بها، ولكنها في معظم الأحيان لا تراعي أعلى المعايير ولا تلبي المعايير المطلوبة، ويمكن أن يكون النهج المركزي لضمان التخلص الآمن سيناريو مستقبليًا محتملاً للقطاع الطبي المصري، لا سيما بالنظر إلى أن النفايات الطبية التي يتم التخلص منها في مدافن القمامة بحيث تشكل تهديدات صحية وبيئية كبيرة.

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