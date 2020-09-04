شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: تعديل أسعار التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 195 تابع (أ)، الصادر أول سبتمبر 2020، قرار محافظة الغربية رقم 861 لسنة 2020 الخاص بتعديل أسعار التصالح في مخالفات البناء طبقا لعروض الشوارع والميادين، حسب ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 721 لسنة 2019 بشأن إعادة دراسة قيمة مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء.
ودعا الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جميع المواطنين إلى التصالح في مخالفات البناء وذلك قبل يوم 30/ 9 تجنبا لقطع المرافق ثم الإزالة الفورية طبقا لتعليمات مجلس الوزراء .
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