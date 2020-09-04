شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون لـ شريف عامر: «كل ما يبقى معانا فلوس هنشتري الذهب حتى لو زاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مريم كمال، إحدى المواطنين الذين صادف تواجدهم في «الصاغة» خلال حلقة برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» الخميس، من داخل «الصاغة»، إنها تأتي لشراء الذهب، وذلك رغبة منها في استثمار وإدخار أموالها في الذهب، بدلًا من أن تضع نقودها في المنزل.



وأضافت «كمال»: «كل ما يبقى معايا فلوش بنزل الصاغة اشتري ذهب، وهشتريه حتى لو زاد».



من جانبه قال منسي نخلة، صاحب محل ذهب في «الصاغة»، إن الذهب سعر يرتفع، وأن «كورونا» أثر على حركة البيع والشراء، مشيرًا إلى أن الأمور بدأت في التحسن، حاليًا عن الشهور الماضية.



وقال محمد الزغبي، صاحب محل أدوات منزلية، إنه يأتي إلى «الصاغة» نظرًا لحالة الركود التي تمر تجارته، من أجل تعويض جزءًا من خسائره، وإنعاش تجارته مرة أخرى.



وقالت إحدى المواطنات تصادف وجودها في «الصاغة»، إن الذهب سعره مرتفع، إلا أنها مضطرة للشراء، وذلك من أجل «خطبة» نجل شقيقتها.



وقال أحمد عمر مدير محل ذهب في «الصاغة»: إن البيع ضعيف، والزبائن يشترون أوزان خفيفة جدًا بسبب ارتفاع الأسعار.

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