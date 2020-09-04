شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون لـ شريف عامر: «كل ما يبقى معانا فلوس هنشتري الذهب حتى لو زاد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت مريم كمال، إحدى المواطنين الذين صادف تواجدهم في «الصاغة» خلال حلقة برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» الخميس، من داخل «الصاغة»، إنها تأتي لشراء الذهب، وذلك رغبة منها في استثمار وإدخار أموالها في الذهب، بدلًا من أن تضع نقودها في المنزل.
وأضافت «كمال»: «كل ما يبقى معايا فلوش بنزل الصاغة اشتري ذهب، وهشتريه حتى لو زاد».
من جانبه قال منسي نخلة، صاحب محل ذهب في «الصاغة»، إن الذهب سعر يرتفع، وأن «كورونا» أثر على حركة البيع والشراء، مشيرًا إلى أن الأمور بدأت في التحسن، حاليًا عن الشهور الماضية.
وقال محمد الزغبي، صاحب محل أدوات منزلية، إنه يأتي إلى «الصاغة» نظرًا لحالة الركود التي تمر تجارته، من أجل تعويض جزءًا من خسائره، وإنعاش تجارته مرة أخرى.
وقالت إحدى المواطنات تصادف وجودها في «الصاغة»، إن الذهب سعره مرتفع، إلا أنها مضطرة للشراء، وذلك من أجل «خطبة» نجل شقيقتها.
وقال أحمد عمر مدير محل ذهب في «الصاغة»: إن البيع ضعيف، والزبائن يشترون أوزان خفيفة جدًا بسبب ارتفاع الأسعار.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
99,425
-
تعافي
75,415
-
وفيات
5,479
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون لـ شريف عامر: «كل ما يبقى معانا فلوس هنشتري الذهب حتى لو زاد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.