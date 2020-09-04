شكرا لقرائتكم خبر عن هالة حشيش: كيف يتحدث المذيع بلهجة غير مصرية عبر القنوات المحلية؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت الإعلامية هالة حشيش، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، أنه يجب العمل أكثر على التدريب للإعلاميين وشباب الصحفيين ليصبح لديهم خبرة التعامل مع قضايا الأمن القومي، وكذلك يجب العمل على زرع الهوية المصرية داخل عقول شباب الإعلاميين والصحفيين.
وأشارت، إلى أنه لا يمكن أن نجد المذيعين يتحثون بلهجات غير مصرية عبر القنوات المحلية.
وشاركت حشيش في الورشة التي عقدت اليوم في ماسبيرو، تحت عنوان «الإعلام وقضايا الأمن القومي»، بمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمشاركة عدد كبير من الإعلاميين .
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,425
-
تعافي
75,415
-
وفيات
5,479
كانت هذه تفاصيل خبر هالة حشيش: كيف يتحدث المذيع بلهجة غير مصرية عبر القنوات المحلية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.