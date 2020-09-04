شكرا لقرائتكم خبر عن صالح الصالحي: يحب تدريب شباب الإعلاميين على طرق تناول قضايا الأمن القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلي للإعلام، إنه يحب العمل على تدريب شباب الإعلاميين والصحفيين على الطرق الصحيحة لتناول قضايا الأمن القومي المصري، والخطوط الحمراء التي لا يمكن تعديها، وكذلك يجب العمل على توفير المعلومات كاملة للإعلامي حتى يستطيع القيام بدورة المنوط به ورفع الوعي لدي الواطنين.

وشارك صالح الصالحي في الورشة التي عقدت اليوم في ماسبيرو، تحت عنوان «الإعلام وقضايا الأمن القومي»، بمشاركة المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وعدد كبير من الإعلاميين.