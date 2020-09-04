شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركون بـ«القاهرة للتغير المناخي» يطالبون بمنح عمال القمامة حقوق المواطنة الكاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد منتدى القاهرة للتغير المناخي فعاليته الثامنة والستين حول المناخ بشكل افتراضي عبر شبكة الإنترنت وتطبيق زوم Zoom، حول موضوع «تلوث المياه والنفايات الطبية ومعدات الحماية الشخصية: كيف نتعامل مع النفايات الصلبة المتعلقة بـ -Covid 19؟».

وفقًا للبنك الدولي يتم إنتاج 2.01 مليار طن من النفايات الصلبة البلدية سنويًا، وتزيد تدابير التخفيف من الوباء المستمرة من استخدام النفايات غير القابلة لإعادة التدوير مثل معدات الحماية الشخصية (PPE) والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الفردي بشكل كبير.

وخلال افتتاحية المنتدى ذكر أوفه جيلين، رئيس قسم التعاون بالسفارة الألمانية بالقاهرة، أن كفاءة التكنولوجيا ليست فقط هي العامل الوحيد الذي يؤدي إلى إنتظام إدارة النفايات في ألمانيا، ولكن زيادة الوعي لدى المواطنين والحوار العام حول حماية البيئة بدءا من ثمانينيات القرن الماضي، وهو نهج يمكن أن يكون مفيدا لمصر.

وأوضح جيلين أن الشراكة الألمانية المصرية ساهمت في تسهيل شراء معدات الوقاية الشخصية وزيادة الوعي من خلال الحملات وبرامج التدريب بالفعل في حماية العاملين في قطاع النفايات والعاملين في المجال الطبي خلال مرحلة الذروة لتفشي الوباء، وأثنى على التعاون المتمثل في مشاركة كل من روث إيرلبيك، رئيس البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة في مصر (NSWMP) نيابة عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمهندس عصام عبدالعزيز مدير إدارة المخلفات الطبية الخطرة نيابة عن وزارة البيئة المصرية.

وأشار سالم مصالحة، أحد المتحدثين في الفعالية، إلى أن عمال جمع القمامة في مصر، والمعروفين محليًا باسم الزبالين، لا يزالون يتعرضون للتهميش وعدم التقدير من قبل بعض قطاعات من السكان، ووصفهم بـ«أبطال مدينة القاهرة».

وأضاف: «عمال القمامة لا يقومون فقط بتنظيف المدينة بتكلفة أقل بكثير من جامعي النفايات البلدية في باريس على سبيل المثال، ولكنهم أيضا رواد أعمال يكسبون لقمة العيش مما يجمعون من نفايات».

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وأكدت سيادة جريس، رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية البيئة (APE) الواقعة في منشية ناصر- أكبر حي يقطنة جامعو القمامة في القاهرة- خلال مشاركتها على حقيقة أنه من أجل تحسين إدارة النفايات الصلبة في مصر، يحتاج عمال النفايات إلى الاعتراف بهم كمواطنين كاملي المواطنة ويتمتعون بإمكانية الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية، فضلاً عن إعطائهم المساحات التي يمكنهم فيها فصل النفايات المجمعة بطريقة آمنة، حتى لا يضطر الكثيرون منهم لمواصلة فصل النفايات في منازلهم.