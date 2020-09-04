شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية: يجب تدريس الهوية الوطنية والأمن القومي في المدارس والجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية نهلة المدني، بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، إنه يجب إجراء استراتيجية إعلامية موحدة، وكذلك تدريس الهوية الوطنية والأمن القومي في المدارس، والجامعات ليخرج الشباب وهو يعلم جيدًا ما يجب عليه وما لا يجب.

وشاركت نهلة في الورشة التي عقدت اليوم في ماسبيرو، تحت عنوان «الإعلام وقضايا الامن القومي»، المجلس الأعلي للإعلام، الهيئة الوطنية للاعلام، والوطنية للصحافة، وبمشاركة عدد كبير من الاعلاميين .