شكرا لقرائتكم خبر عن عزة مصطفى: السوشيال ميديا تسبق الإعلام سواء كاذبة أو صحيحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية عزة مصطفي عضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إنه يجب مواكبه السوشيال ميديا التي أصبحت سابقة على الإعلام سواء كاذبة أو صحيحة، يجب علينا تحديد طريقة التعامل معها واللحاق بالتكنولوجيا.

شاركت الإعلامية عزة مصطفي في الورشة التي عقدت اليوم في ماسبيرو، تحت عنوان «الإعلام وقضايا الامن القومي»، بمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمشاركة عدد كبير من الإعلاميين.