شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الـ3 أيام المقبلة.. شديد الحرارة جنوباً وأمطار على بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد طقس حار شمالاً شديد الحرارة جنوباً .

ويتوقع خبراء الأرصاد في الثلاث أيام أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، وارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة الأحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، وهناك شبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى.

كما يتوقع الخبراء على مدار الثلاثة أيام سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة (30 % )على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء.

واليوم الجمعة الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة بنسبة ( 10 % ).

وغداً السبت من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق متفرقة بنسبة ( 30 % )، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد بنسبة ( 20 % ) .

وبعد غد الأحد من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد بنسبة ( 20 % ) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الجمعة فتكون القاهرة «36– 24»، الإسكندرية «31 – 24»، قنا «41- 27»، الأقصر «42– 27»، أسوان «44 – 29» .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 85 – 33 )، السواحل الشمالية ( 90 – 45 )، شمال الصعيد ( 60 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 10 ) .

أما غداً السبت فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى «37 – 24»، الوجه البحرى «37 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «32 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «33– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «41- 28»، شمال الصعيد «40 – 24»، جنوب الصعيد «44 – 28» درجة مئوية.

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ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «83 – 24»، الوجه البحرى «80 – 30»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «40 – 14» .

أما بعد غدً الأحد فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى «37 – 24»، الوجه البحرى «37 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «32 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «41 – 28»، شمال الصعيد «41 – 24»، جنوب الصعيد «45 – 28» درجة مئوية .

وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «82 – 30»، الوجه البحرى «80 – 32»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «35 – 14» .