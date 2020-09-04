شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب تنسيق المرحلة الثانية.. إزاي تدرس إعلام بأقل من 80%؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظل مجال الإعلام حلمًا لفئة كبيرة من طلاب الثانوية العامة، إلا أن بعضهم لم يحالفه الحظ بالحصول على الدرجات التي تؤهلهم للالتحاق بهذه الكلية، بعد أن خاب أملهم في الحصول على مجموع الـ 94.6%.

”الخليج 365” يقدم عددا من البدائل لكليات الإعلام المعروفة بجامعات القاهرة، وبني سويف، وجنوب الوادي والسويس، في ظل اتجاه بعض الكليات إلى فتح أقسام للإعلام لا تختلف في جوهرها عن كلية الإعلام ويقتصر اختلافها على المسمى، ومجموع بعضها أقل من 80%.

إعلام تربوى

هو قسم خاصة بالكلية التربية النوعية، ويقوم قسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، بتدريس جميع تخصصات الإعلام، بعكس كلية الإعلام التى تشترط التخصص فى الفرقة الثالثة لها لدراسة تخصص واحد قبل التخرج، وهو ما يتيح لطلاب قسم الإعلام التربوى دراسة جميع التخصصات الإعلامية ليلم بكل أدوات سوق العمل الإعلامى، ولا يتطلب الالتحاق به إجراء اختبار قدرات.

ويمد قسم الإعلام التربوي طلابه بخلفية علمية إعلامية متميزة تجعلهم قادرين على استيعاب مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية وتطبيق متطلباتها وتحقيق أهدافها، ويتميز بدراسته النظرية والعملية بحيث يتيح للطالب التعرف على مهارات سوق العمل من خلال التدريب الميداني، والإنتاج الإعلامي للبرامج "التعليمية – والثقافية - والمشروعات التطبيقية – كإنتاج المجلات المطبوعة ، والأفلام التسجيلية ، والعروض المسرحية".

Advertisements

أقسام الإعلام بـ"الآداب"

تضم كليات الآداب ببعض الجامعات أقسام للإعلام، تضمن 3 شعب "الصحافة - الإذاعة والتليفزيون - العلاقات العامة والإعلان"، وهى نفس الأقسام الرئيسية بكلية الإعلام، حيث يدرس طلاب قسم الإعلام، نفس مواد التخصص التي يدرسها طلاب كلية الإعلام، باختلاف المقررات.

وللالتحاق بقسم الإعلام بكلية الآداب علي الطالب ان يتم ترشيحه وقبوله من قبل مكتب التنسيق أولاً ومن ثم ينطبق عليه الشروط الداخلية "التنسيق الداخلي" لقسم الإعلام والتي تحددها كلية الآداب حيث إن التنسيق الداخلي هو الذي يحدد مجموع القبول بالقسم.

قسم التصوير بفنون تطبيقية

تضم كلية الفنون التطبيقية، قسم التصوير، حيث يعمل القسم على تقديم خدمات تعليمية متطورة وتقديم أبحاث متميزة فى مجالات تصميم العمارة الداخلية وديكور المسرح والسينما والتليفزيون بهدف الوصول الى العالمية الى جانب خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجودة عالية تتطابق مع معايير الجودة العالمية.

ويهدف إلى تخريج مصور ماهر مبتكر قادر على الارتقاء بالذوق الجمالي للمجتمع، ويشترط للالتحاق بقسم التصوير ان يتم قبول الطالب بكلية الفنون التطبيقية ومن ثم يجتاز اختبارات القدرات.