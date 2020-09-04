اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح 7 مساجد جديدة في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، 7 مساجد جديدة بالمحافظة اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الوزير سيلقي خطبة الجمعة بمسجد الحق المبين بمدينة الطور، تحت عنوان: (الإيمان والعلم).

وأشارت الوزارة، إلى أن المساجد الجديدة هى:

مسجد الحق المبين بمدينة طور سيناء.

مسجد عودة بمدينة طور سيناء.

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مسجد الفرقان بمدينة طور سيناء.

مسجد خالد بن الوليد بمساكن الشروق بمدينة طور سيناء.

مسجد السلام بمدينة نويبع.

مسجد أثبيت بوادى فيران.

مسجد الإمام على بن أبى طالب بمدينة أبو رديس.​