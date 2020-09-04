اليوم.. ورشة الأداء الصوتي بمهرجان المسرح التجريبي على شاشة الإبداع

محمد اسماعيل - القاهرة - قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي إتاحة ورشة الأداء الصوتي التي تحاضرها الدكتورة نيفين علوبة، من خلال البث المباشر على شاشة السينما بمركز الإبداع بدار الأوبرا، وذلك استجابة للإقبال الكبير على الورشة.
كانت إدارة المهرجان تلقت عددًا من طلبات الراغبين في متابعة الورشة والاستفادة من مادتها العلمية، لذا قررت إدارة المهرجان اتاحتها لمائة متدرب إضافي من خلال بث فعاليات الورشة على شاشة السينما بمركز الإبداع بدار الأوبر، إلى جانب فضائها الأصلي بقاعة التدريب للمقبولين فيها.
تبدأ الورشة اليوم الجمعة، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل من الثالثة وحتى السادسة مساء.
الحضور في مركز الإبداع سيكون في إطار الإجراءات الاحترازية المقررة.
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