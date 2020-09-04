شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يكرّم 22 من العاملين بـ «نظم معلومات البنية التحتية» لأدائهم المتميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 22 من العاملين بإدارة نظم معلومات البنية التحتية بديوان عام المحافظة، بمنحهم شهادات تقدير لأدائهم المتميز ومجهوداتهم المتواصلة، للإرتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

حضر التكريم الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

ثمن محافظ الشرقية مجهودات العاملين بإدارة نظم معلومات البنية التحتية خلال الفترة السابقة، وحسن تعاونهم مع الجهات المعنية من خلال إجراء المعاينات، وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية، لرصد أي أعمال بناء عشوائي والتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

أكد «غراب»، أن المحافظة لا تدخر جهداً للتعرف على إحتياجات الإدارة وتلبيتها، لتسهيل أعمالها وإنجاز الملفات التي تتعامل معها بالشكل الأمثل .

حرص المكرمون على إهداء محافظ الشرقية درع تذكاري، تقديراً لمجهوداته في تحسين بيئة العمل داخل الإدارة لتحسين مستوى أداء العاملين، وللإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة .

أعرب المكرمون عن سعادتهم لتكريم المحافظ لهم اليوم، مؤكدين أن التكريم يمثل لهم دافع وحافز لبذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية، والمضي قدماً نحو تحقيق نسب إنجاز كبيرة في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، والتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية.

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يذكر أن أعمال الإدارة تتمثل في إكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسى متطورة، ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية)، ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الارض من بدء العمل حتى نهايته، وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذى (AS-BUILT )، واستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS باستخدام أقوى البرامج في العمل ARC- GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق، وإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية، على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.