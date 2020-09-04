تعرف على مشروع إحياء مسار آل البيت بالقاهرة وأماكن المزارات × 9 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزخر محافظة القاهرة بتنوع كبير فى المعالم السياحية ومن بينها الآثار الإسلامية، ومزارات آل البيت، مثل مساجد السيدة عائشة والسيدة زينب والحسين والسيدة نفيسة وغيرها الكثير، وتسعى محافظة القاهرة إلى تطوير مسارات هذه المزارات والتي تشهد زيارات كثيرة. ويرصد ”الخليج 365” أهم المعلومات عن مشروع إحياء مسار آل البيت: 1. المسار يبدأ من مسجد السيدة زينب وينتهي عند مسجد السيدة عائشة . 2. يهدف إلى تطوير محيط المساجد والمزارات التاريخية. 3. يربط بين المزارات بخط سير للمشاة والسيارات. 4. سيتم تشغيل رحلات "طفطف" بهذه المسارات. Advertisements 5. البداية ستكون بمزارات حى السيدة زينب وحى الخليفة. 6. مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة والسيدة رقية من أهم المزارات. 7. تكلفة المشروع يتحملها البنك الأهلى وعدد من الجمعيات الأهلية. 8. يتم التنسيق مع المرور لإنشاء المسار . 9. المسار يشمل عدد من المزارات الإسلامية.

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