شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ستواجه وزارة البيئة السحابة السوداء 2020 × 7 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية موسم نوبات تلوث الهواء الحادة، والمعروفة بالسحابة السوداء لعام 2020، أول سبتمبر الجارى، أعلنت وزارة البيئة خطتها لمواجهة تلك المشكلة بالتعاون مع وزارت الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية بناء على تكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وترتكز خطة وزارة البيئة، على عدة محاور أساسية، هى:

1.متابعة إجراءات جمع قش الأرز بمحافظات المنظومة (كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، القليوبية) وكبسه وتدويره.

2.الحد من الانبعاثات الناتجة عن مصادر التلوث المحتملة كالمنشآت الصناعية وعوادم السيارات والمقالب العشوائية للمخلفات والحرائق العشوائية لقش الأرز من خلال تكثيف حملات التفتيش ومحاور المتابعة.

3.تكثيف الرصد والمتابعة من خلال غرف العمليات المركزية بوزارة البيئة عن طريق الأقمار الصناعية، لرصد أماكن الحرق.

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4.تكثيف ندوات التوعية واللقاءات المباشرة مع المزارعين حول إجراءات الحد من نوبات تلوث الهواء وطرق الاستفادة من قش الأرز.

5.المتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات بالتعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء.

6.استقبال شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من 8 ص إلى 9م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 022525640.

7.التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.