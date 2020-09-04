شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان يصلان جنوب سيناء لافتتاح 7 مساجد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويشارك فى افتتاح المساجد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والقيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتأتى الزيارة في إطار اهتمام الدولة المصرية بعمارة المساجد وخطة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن خطبة الجمعة ستكون بعنوان "الإيمان والعلم"، لبيان أن الإيمان الصحيح والعلم يلتقيان ويتكاملان ولا يتناقضان أبدا.

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وقال جمعة إن الإيمان الصحيح يدفع إلى العلم النافع، ويَبني عليه في تحقيق مصالح البلاد والعباد، وأن الخطبة ستكون أيضا في حدود 10 دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية.

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "الإيمان والعلم"، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.

وشددت وزارة الأوقاف على ألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.