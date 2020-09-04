شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية لـ4 ملايين طن رغم جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، ارتفاع الصادرات الزراعية بأكثر من 4 ملايين طن رغم جائحة كورونا، مضيفاً أنه أصبح هناك ثقة في المنتج الزراعى المصرى، ولا حظر مفروض على أى منتج منذ فترة كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن مصر الأولى في صادرات الموالح وخاصة البرتقال والمركز الثانى في صادرات البطاطس والثالث في صادرات البصل المجفف.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعلن عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 ملايين طن خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 2 سبتمبر الحالي ، حيث بلغت 4 ملايين و45 ألف و187 طن من المنتجات الزراعية رغم ظروف تفشي جائحة كورونا في العالم وارتباك حركة النقل الدولى.

وقال تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى ،أن الصادرات الزراعية ضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.