ضبط متهمين اختطفا موظفا بالمعاش لسرقته داخل توك توك بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابى اختطف موظفا بالمعاش لسرقة متعلقاته داخل مركبة توك توك بالدقهلية. رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمن قيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بجذب أحد الأشخاص داخله أثناء سيره مترجلاً بأحد الشوارع بميت غمر. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجنى عليه (بالمعاش). وتبين أنه أثناء سيره بشارع مجاور لمسكنه جذبه شخصان يستقلان "توك توك" داخله كرهاً عنه وسرقة مبلغ مالى وتركه عقب ذلك. ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، واعترفا بارتكابهما الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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