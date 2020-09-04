برلماني يطالب بتوعية الطلاب وأولياء الأمور ببدائل الدروس الخصوصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه تزامنًا مع تأكيد وزارة التربية والتعليم بدء العام الدراسي الجديد في موعده، كثفا المعلمون إعلانات الدروس الخصوصية عبر المواقع الإعلانية على الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، برغم جهود الوزارة للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية.

وأشار "بركات" في بيان له، الخميس، إلى ضرورة وجود آليات جديدة وحلول جذرية لهذه الظاهرة، واستغلال جائحة فيروس كورونا من أجل القضاء على هذه الظاهرة، ففي الفصل الدراسى الثاني ومع بداية جائحة كورونا لم تكن هناك دروس خصوصية وبدأ الطلاب الاعتماد على أنفسهم في تحصيل المعلومة.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن يتم تغيير ثقافة المواطنين بشأن هذه الظاهرة، وأن الوسائل التعليمية الجديدة وفقًا للمنظومة الجديدة التي يتم تطبيقها على أرض الواقع ليست في حاجة للدروس الخصوصية بهذه الآلية، ولكن هناك العديد من البدائل التي من الممكن أن يتم الاعتماد عليها في الحصول على المعلومة، بالإضافة لطريقة إجراء الامتحانات أيضا التى تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وكل هذا من المفترض أن يكون له دور كبير فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأكد النائب ضرورة الانتهاء من تطوير البنية التحتية بالكامل للمدارس على مستوى الجمهورية، خاصة في القرى والمراكز والمناطق النائية، وذلك حتى يكون لدى الطالب الفرصة كاملة تحصيل المعلومة، خاصة في ظل الاعتماد على التابلت والوسائل الحديثة في المنظومة الجديدة.