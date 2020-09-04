وزير الكهرباء يبحث مع الرئيس الإقليمي لـ"هواوى" التحول التدريجى للشبكة الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مايكل لي الرئيس الإقليمي للقطاع المؤسسي لشركة هواوي الصينية والوفد المرافق له، الخميس.

وأكد وزير الكهرباء، خلال اللقاء على تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل الدول، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.

وأكد شاكر على عمق علاقات التعاون بين مصر والصين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى التعاون القائم والمتمثل في تنفيذ قطاع الكهرباء المصري لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الصيني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجي، كما رحب بزيارة وفد هواوي شمال افريقيا ومصر، معربًا عن إعجابه بالمكانة المتميزة التي وصلت بها هواوي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن القطاع يقوم ببذل مجهودات كبيرة للعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، مشيرا إلى الرؤية المستقبلية للقطاع التى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة

وأوضح "شاكر"، أنه تم تبني برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.

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وأشاد "مايكل لي"، بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي تنفذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبناء بنية قوية وشبكة ذكية تدعم التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة المصرية، حيث قدم تقريرًا عن نتائج أعمال هواوي العالمية في النصف الأول من عام 2020 والذي أوضح أنه بالرغم من التحديات التي تواجهها الشركة استطاعت تحقيق نموًا في العائدات، مؤكدًا أن الآثار السلبية للتحديات العالمية لم تتمكن من تهديد استقرار الشركة.

واستعرض الرئيس الإقليمي للقطاع المؤسسي لشركة هواوي، الطلب المتنامي والمتزايد في السوق المصري على حلول هواوي المتطورة والمشاريع الجديدة في النصف الأول من 2020 بكل القطاعات الحكومية والخاصة مبديًا إلتزام الشركة بتقديم أحدث وأفضل الوسائل التكنولوجية لخدمة قطاع الكهرباء في مصر.

واستعرض "سيث" مسئول قطاع الطاقة بمنطقه شمال أفريقيا أهمية دور ICT ، في بناء الشبكات الذكية Smart Grid، مشيرًا إلى التحديات والفرص التي تواجه شركات الكهرباء عالميًا، حيث تم استعراض بعض النماذج للعديد من شركات الطاقة العالمية التي لعبت "هواوي" دورًا متميزًا لمساعدتهم لبناء شبكة كهرباء ذكية وحديثة.

وأبدى وزير الكهرباء، رغبته في معرفة المزيد من المعلومات الفنية حول بعض التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في هذه النماذج.

واستعرض المهندس وائل السبكي مسئول قطاع الكهرباء بمصر كيفية الإنتقال من الشبكة التقليدية إلى الشبكة الذكية وكيفية التعامل مع التحديات والمشاكل التي يواجهها القطاع ودور التكنولوجيا الحديثة التي تقدمها هواوي كالذكاء الاصطناعي وBig Data وCloud وIOT وTX والحلول الأخرى المتميزة، مؤكدًا أهمية تدريب العنصر البشري في قطاع الكهرباء لمواجهة هذه التحديات وبناء منظومة متكاملة قادرة على تحقيق التحول الرقمي بنجاح وسلاسة وهو ما قامت به هواوي في خلال الفترة السابقة بتنفيذ برنامج التدريب القومي لطلاب الجامعات المصرية المختلفة.