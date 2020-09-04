وزير الأوقاف يفتتح 7 مساجد جديدة بجنوب سيناء.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدا، سبعة مساجد جديدة بمحافظة جنوب سيناء، بصحبة المحافظ اللواء خالد فودة.

ويفتتح وزير الأوقاف، غدا مسجد "الحق المبين" بمدينة طور سيناء، الذى سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة منه، ويلقي الخطبة الدكتور محمد مختار جمعة.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء، المساجد التالية:

ـ مسجد الفرقان بمساكن حي الزهراء بمدينة طور سيناء.

ـ خالد بن الوليد بمساكن حي الشروق وابنى بيتك بمدينة الطور.

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ـ مسجد عودة بوادي الطور.

ـ مسجد اثبيت بوادى فيران.

ـ مسجد السلام بميناء نويبع.

ـ مسجد علي بن أبي طالب بمدينة أبورديس.

وتعد الافتتاحات ضمن خطة الوزارة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، مما يعد أكبر طفرة افتتاحات فى تاريخ المحافظة.