محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدا، سبعة مساجد جديدة بمحافظة جنوب سيناء، بصحبة المحافظ اللواء خالد فودة.
ويفتتح وزير الأوقاف، غدا مسجد "الحق المبين" بمدينة طور سيناء، الذى سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة منه، ويلقي الخطبة الدكتور محمد مختار جمعة.
ومن المقرر أن يفتتح وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء، المساجد التالية:
ـ مسجد الفرقان بمساكن حي الزهراء بمدينة طور سيناء.
ـ خالد بن الوليد بمساكن حي الشروق وابنى بيتك بمدينة الطور.
ـ مسجد عودة بوادي الطور.
ـ مسجد اثبيت بوادى فيران.
ـ مسجد السلام بميناء نويبع.
ـ مسجد علي بن أبي طالب بمدينة أبورديس.
وتعد الافتتاحات ضمن خطة الوزارة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، مما يعد أكبر طفرة افتتاحات فى تاريخ المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف يفتتح 7 مساجد جديدة بجنوب سيناء.. غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.