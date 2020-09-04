وزير النقل يتابع استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت على الخط الملاحي "سفاجا / ضبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت على الخط الملاحى سفاجا / ضبا السعودى، والتى تمر عبر المملكة العربية السعودية، للدول العربية الشقيقة بعد توقفها لعدة أشهر، بسبب إجراءات فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة النقل، في بيان لها، الخميس، أن السفينة بوسيدون اكسبريس غادرت وعلى متنها 65 شاحنة بضائع، بإجمالى وزن 1945 طن خضروات وموالح وفواكه وبضائع عامة متنوعة و55 سائق.

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وأكدت أن متابعة وزير النقل، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حل مشاكل التصدير إلى السعودية والدول العربية الشقيقة، وقامت الوزارة بالتنسيق مع الجانب السعودي، الذي استجاب لطلب مراجعة الإجراءات الإحترازية، وأصدر تعليمات مناسبة لتسهيل حركة الشاحنات بين الجانبين وفي نفس الوقت ضمان إتباع إجراءات مناسبة تحقق الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأشاد وزير النقل بهذه الإجراءات من قبل السلطات السعودية، ووجه بتقديم كافة التسهيلات للحفاظ على استمرارية التصدير عبر ميناء سفاجا البحرى، لحماية صناعة صادرات الخضروات والفواكه المصرية وتلبية احتياجات الدول العربية الشقيقة من السلع والصادرات المصرية مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا .

ووجه الوزير، رئيس وقيادات الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى، واتباع كافة التعليمات والقواعد الصادرة من وزارة الصحة، والخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا والالتزام بتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة عبر الميناء وكذلك تطهير وتعقيم السفينة والأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء والتزام كافة العاملين بالإجراءات الوقائية.