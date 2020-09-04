طوارئ بالمطار لاستقبال الضيوف المشاركين بقرعة كأس العالم لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ اليوم الخميس، لاستقبال الضيوف المشاركين في قرعة كأس العالم لليد، والتي تبدأ تقام تحت سفح الأهرامات بالجيزة، الجمعة، في النسخة الـ 27 للرجال مصر 2021 .

وقام أعضاء مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار ممثلا فى نسرين عثمانلى مدير مكاتب الهيئة، وأعضاء المكتب محمود الجنزورى وسامح عبد الباسط بالإشراف مع جميع الجهات العاملة بالمطار لاستقبال الضيوف وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم داخل مختلف صالات الوصول، وترتيب مواعيد الاستقبال والترحيب بهم .

وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في تاريخها، ويختلف نظام المسابقة عن البطولات السابقة بعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 وذلك لأول مرة في التاريخ، وهى النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 ، وكانت النسخة الماضية من البطولة أقيمت فى بلدين، بينما تنظم القادمة فى ٣ دول مما يضع البلاد فى تحد جديد.

وتقام البطولة تحت رئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وتعاون ١٨ وزيرا بالحكومة حتي تخرج بالشكل الذي يليق بالبلاد .