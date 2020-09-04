أخبار مصر | رئيس المتاحف يعلن موعد افتتاح "المركبات الملكية" ومتحف شرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس المتاحف يعلن موعد افتتاح "المركبات الملكية" ومتحف شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بافتتاح المتاحف في مختلف المحافظات سواء في القاهرة أو الأقاليم أو في المدن الساحلية، ومنها على سبيل المثال متحف شرم الشيخ.

جاء ذلك على هامش افتتاح معرض " ملتقي مصر الدولي للفنون التشكيلية"، في نسخته الحادية عشر، بمتحف جاير أندرسن والذي شهده عثمان، وكشف في تصريحات إلى الخليج 365 أن هناك متحفين جاهزين على وشك الافتتاح وهما متحف المركبات الملكية ومتحف شرم الشيخ.

وأكد عثمان أن متحف المركبات الملكية في بولاق سيكون افتتاحًا مبهرًا يليق بمكانة هذا المتحف وما يمثله من ثروة قومية حيث يعد الأندر على مستو العالم من بين أربعة متاحف أخرى، كما أن افتتاح متحف شرم الشيخ سيكون ربطًا للسياحة الثقافية والسياحة الشاطئية.

وكشف عثمان أن افتتاح المتحفين خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث تعتزم الوزارة خلال الأشهر القليلة القادمة افتتاح 6 متاحف وستكون الانطلاقة بالمركبات الملكية ثم متحف شرم الشيخ.

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وجه السفير أرمان إيساغالييف، سفير كازاخستان بالقاهرة الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على التعاون المثمر والفعّال بين البلدين في كافة المجالات وخاصة مجال العمل الأثري والسياحي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين إيساغالييف والعناني عصر اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالزمالك، حيث حرص السفير على لقاء السيد الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفيرًا لبلاده في القاهرة.

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وأشاد السفير بجهود الوزارة وما تشهده البلاد من تطور ملحوظ في هذا القطاع مما أثمر عنه استئناف حركة الطيران بين البلدين بعد فترة توقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. وسوف يصل خلال الأيام القليلة القادمة أول فوج سياحي من كازاخستان إلى أحد المدن الشاطئية بالبحر الأحمر.

كما وجه سفير كازاخستان الشكر للوزير على جميع الفاعليات التي كانت تنظمها الوزارة خلال الفترة السابقة والتي حرص على التواجد فيها مع مجموعة من أصدقاء الوزارة من سفراء دول العالم مما مكنهم من مشاهدة والتعرف على جمال مصر وعراقة وتفرد حضارتها، وكذلك شواطئها الخلابة ومقوماتها السياحية المختلفة والمتميزة بها.

وأكد السفير أرمان إيساغالييف على ان جميع المقاصد السياحية في مصر آمنه وجاهزة لاستقبال السائحين حيث تقوم المقاصد السياحية في مصر بتطبيق ضوابط سلامة صحية سليمه تشعر السائح بالأمان خلال الاستمتاع باجازته.

وقد رحب الدكتور خالد العناني بالسفير مشيرًا إلى التعاون المثمر بين البلدين والذي أثمر عنه تحريك ملف مشروع ترميم جامع الظاهر بيبرس بعد توقف دام مدة طويلة، بالاضافة إلى افتتاح معرض للآثار الإسلامية بكازاخستان، وتبادل عدد من الزيارات الرسمية والهامة بين البلدين، كما وجه اليه الشكر على ثقته والشعب الكازاخستاني بالمقاصد السياحية المصرية.

وفي نهايه اللقاء أهدى العناني السفير مستنسخ للآلهة سرقت، متمنيا له التوفيق والنجاح في مسئولياته ومهامه العملية الجديدة التي سيكلف بها.