أخبار مصر | أولى فعاليات وزارة السياحة والآثار بعد فتح المزارات الأثرية (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أولى فعاليات وزارة السياحة والآثار بعد فتح المزارات الأثرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم أولى فعاليات وزارة السياحة والآثار في متحف جاير أندرسون "بيت الكريتلية"، حيث نظم المتحف معرضًا فنيًا تحت اسم " ملتقي مصر الدولي للفنون التشكيلية"، في نسخته الحادية عشر، ويستمر لمدة أسبوع حتي الخميس المقبل 10 سبتمبر الحالي، وشهد الملتقى كوكبة من الفنانين في مختلف أنواع فنون الرسم والنحت والفنون التطبيقية وأشغال الأخشاب.

وشهد افتتاح المعرض الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، والمخرج علاء نصر، وعدد كبير من الفنانيين.

من ناحيتها قالت الدكتورة ميرفت عزت مدير عام المتحف، إن افتتاح الملتقي شهد حضور مجموعة من كبار الفنانين التشكيليين في مصر والوطن العربي، حيث يحرص المعرض علي استضافة مثل هذه الفعاليات، ضمن خطة الوزارة لربط الآثار بمختلف أنواع الفنون والتفاعل مع كل شرائح المجتمع.



وتنوعت أعمال الفنانين المشاركين في الملتقي ووصلت لأكثر من 100 عمل فني، وذلك ما بين تصوير زيتي وإكريلك وفوتوغرافيا ونحت، وعلي هامش الملتقي تقام مجموعة من الورش الفنية التي تشرف عليها الفنانة آن الزغبي. وتنوعت أعمال الفنانين المشاركين في الملتقي ووصلت لأكثر من 100 عمل فني، وذلك ما بين تصوير زيتي وإكريلك وفوتوغرافيا ونحت، وعلي هامش الملتقي تقام مجموعة من الورش الفنية التي تشرف عليها الفنانة آن الزغبي. إقرأ أيضًا..