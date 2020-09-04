شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة استرداد الأراضي: تلقينا 185 ألف طلب تصالح حتى الآن.. والتقنين أولوية القيادة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، إن الدولة عازمة على استرداد حقوقها والمحافظة على الأراضى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

أضاف أيوب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة» الذي يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن هناك اهتماما بتطبيق القانون للحفاظ على حق الشعب المصرى، لاسيما في ملف التعديات الذي توليه الدولة المصرية اهتماما كبيرا وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، أن اللجنة تلقت أكثر من 185 ألف طلب تصالح حتى الآن، وستشهد الأيام المقبلة تطورات كبيرة في ملف التعديات على الأراضى الزراعية، مشددا: «التقنين هو الأولوية الأولى لتوجيهات القيادة السياسية».

وأشار أحمد أيوب، أن الدولة المصرية ستقف في وجه المتعنتين بقوة، ولا تهاون في هذا الملف نهائيا، حتى لا يتم التعدى على أراضى الدولة أو يجير أحد على حقوق الشعب المصرى.