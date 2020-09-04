شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء القرعة الرابعة للمرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي ببورسعيد الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد والمشرف على ملف الإسكان، أنه سيتم بدء إجراء القرعة الرابعة للإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة، يوم الأثنين 7 سبتمبر 2020 الساعة 11 صباحا بصالة 6 أكتوبر على أن يحضر فرد واحد ( الزوج أو الزوجة ) منعاً للتزاحم مع الالتزام بارتداء الكمامة واتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، وهي القرعة التي يتم فيها تخصيص رقم الوحدة والطابق، واعلنت محافظة بورسعيد اسماء من بحق لهم حضور القرعة على البوابة الرسمية للمحافظة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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