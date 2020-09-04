شكرا لقرائتكم خبر عن رامي رضوان: وسائل الإعلام يجب أن تصل إلى الشباب لأنه لا تزال هناك فجوة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي رامي رضوان، أن وسائل الإعلام يجب أن تصل إلى الشباب فلا تزال هناك فجوة كبيرة في الوصول لهم، ويجب أن تتوافر المعلومة لدي الإعلامي حتى يتمكن من إيصالها بشكل صحيح للمشاهد، وحتى يكون هناك ثقة بين المشاهد والإعلامي فلا ينصرف عنه لقنوات أخرى.

وقد شاركت رامي رضوان في الورشة التي عقدت اليوم في ماسبيرو، تحت عنوان «الاعلام وقضايا الامن القومي»، بمشاركة رئيس المجلس الأعلي للإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وبمشاركة عدد كبير من الاعلاميين