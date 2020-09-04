شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الحميد: لابد من وجود قناة إقليمية مصرية تدافع عن سياستها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو عبدالحميد إن روسيا في نهاية التسعينات كادت أن تنهار، وأن الذي جاء للسلطة كان قويا وانتبه لدور الإعلام بدرجة كبيرة، مضيفا أنه كانت هناك بعض القنوات الممولة من الخارج كانت تعمل على هدم الدولة الروسية بشكل علنى، وقام بوتن بإجراءات كانت مطلوبه للحفاظ على الأمن القومى للبلاد.

و أضاف عمرو عبدالحميد، أن مسألة وجود خطوط حمراء موجود لدي الجميع، وأما خطوطنا الحمراء في مصر محددة ومحتاجين أن نتسلح بالمعلومة.

واضاف مسألة السرعة في الوصول للمعلومة أصبحت حياة أو موت، حتى نحافظ على الأمن القومى لابد أن يكون لدينا سلاح .

وشدد على ضرورة وجود قناة إقليمية مصرية لكى تدافع عن سياستها ولكى تصل بالصوت المصرى للدول الإقليمية .

وعقب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: أننا نسير في هذا ونعمل عليها، متابعا:«هناك مشكلة تتلخص في إن لدينا محددات ومعايير ونلتزم بها ولكن الإعلام الآخر والمعادى لا يلتزم بها كلنا لدينا الالتزام والقوة التي نرد بها ولكن الآخر غيرملتزم، المواجهات جزء لا يتجزأ من حالة الوعى لدى المواطن».

وشارك عمرو عبدالحميد في الورشة التي عقدت اليوم في ماسبيرو، تحت عنوان «الاعلام وقضايا الامن القومي»، بمشاركة كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالصادق الشربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وبمشاركة عدد كبير من الاعلاميين والصحفيين.

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