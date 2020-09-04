شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يناقش «أثر تغير الزمان علي الفتوى» في رسالة ماجستير بجامعة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية الأستاذ بكلية الشريعة جامعة الأزهر، بالجامعة، في حضور الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب.

وشارك فضيلة المفتي في مناقشة رسالة ماجستير بعنوان «تغير الزمان وأثره في الفتوي..دراسة فقهية تطبيقية» للباحث ابراهيم محمد، بقسم اللغة العربية وآدابها بشعبة الدراسات الإسلامية، بكلية الآداب جامعة طنطا، حيث ترأس الدكتور شوقي عبدالكريم علام مفتي الديار المصرية والاستاذ بكلية الشريعة جامعة الأزهر لجنة المناقشة والحكم والتي ضمت في عضويتها الدكتور زكي زيدان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة طنطا، والدكتورة زينب عبدالسلام أبوالفضل، استاذ اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة طنطا.