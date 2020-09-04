شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 330 طن تقاوي بطاطس مستوردة لمزارعي الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس مسعد المتولي مدير عام الاداره العامه للتعاون الزراعي أن الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق البطاطس والخضر والفاكهة بالغربية وفرت للمزارعين 330 طن و250كيلو تقاوي بطاطس مستوردة من جميع الاصناف هذا العام بجودة عاليه واسعار مناسبة.

وقال المتولي ان الجمعية تعمل على توفير 1500طن تقاوي بطاطس للموسم القادم علاوة على تحقيقها أرباح زادت عن العام الماضى بنسبة ١٥%.

جاء ذلك اثناء عقد اجتماع لاعضاء الجمعية برئاسة المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية لعرض تقرير مجلس الادارة عن السنه المالية المنتهية في 30يونيو 2020وذلك للعرض على الجمعية العمومية العادية المنعقده في 3سبتمبر 2020بالمبني الاداري بمركز كفرالزيات.

وتم مناقشة تقارير ماحققته الجمعية التعاونية الزراعية لانتاج وتسويق البطاطس والخضر والفاكهه من تقارير تقييم ماحققته الجمعية من اهداف والكشف عن اعمال التفتيش والمراجعه والرقابه والتصديق على تقارير مجلس الادارة ومراجع الحسابات، وكذا اعتماد حسابات الميزانية العمومية والارباح والخسائر في 30يونيو 2020.

وذكر عبدالجواد أن الجمعية التعاونية الزراعية لانتاج البطاطس والخضر والفاكهه بالغربية تبلغ مساحتها 2فدان ونصف ويوجد بها ميزان بسكول للتسهيل على المزارعين في وزن التقاوي واغراض أخرى.

وأضاف أن الجمعية تمتلك ثلاجة لتخزين البطاطس سعتها 4000طن تقريبا وبها مظله معدنية حديثة تؤجر للمزارعين للانتفاع بها.

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وأكد وكيل الوزارة من خلال الاجتماع انه لاتوجد أي مشاكل أو شكاوي من تقاوي البطاطس الموزعة في العام السابق كما شدد على اعضاء مجلس ادارة الجمعية بمتابعة وتكثيف اعمال الجمعيه لتقديم افضل خدمة للمزارع والعمل على زيادة الموزع من التقاوي بالموسم القادم حتي لايقع المزارع في جشع التجار ورفع السعر.