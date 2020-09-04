شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة ترفض التصريح والتصوير خلال زيارتها لمستشفى الإسماعيلية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أنسحب الصحفيون من زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال تفقدها مستشفى الاسماعيلية العام عقب إبلاغ دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى للصحة بمنع التصوير أو التصريح. وأبدى الصحفيون غضبهم بسبب انتظارهم الوزيرة لأكثر من ساعتين حتى وصلت إلى مستشفى الإسماعيلية وكان في انتظارها اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية ونائبه المهندس أحمد عصام نائب المحافظ ودكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية. وتفقدت الوزيرة والمحافظ اقسام المستشفى المختلفة تمهيدا لافتتاحه رسميا خلال نهاية العام الحالى مع بداية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة

واستمرت جولة الوزيرة والمحافظ نحو نصف ساعة قبل ان تنصرف عائدة إلى القاهرة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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