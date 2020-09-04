شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق: الحروب في هذا الزمان تدار من السوشيال ميديا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أن الحروب في هذا الزمان تدار من السوشيال ميديا، ويجب على الإعلام العمل على تشكيل الوعي لدي المواطنين بالاشتراك مع كل مؤسسات الدولة، ويجب على الإعلام توضيح حقيقة الكيانات المعادية لأن المواطن المصري لو لم يتعرف عليها سيأخذ منها المعلومات.

وأضاف توفيق، يجب العمل على شرح المشروعات القومية بشكل أفضل أو أكبر للمواطنين، وكذلك التقليل من نشر جرائم الإنحلال التي تؤثر على شكل المجتمع المصري حتى لا يسود أو يتنشر بين الناس.

واشار إلى انه من المهم تشكيل وعي حقيق لدي المواطنين يتكئ على رؤية إعلامية كاملة والإعلام المصري نجح في ذلك إلى حد كبير ولكن يجب شرح التحديات التي تواجه الشعب المصري ويجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة المعالم وقابله للتطبيق على أرض الواقع.

جاء ذلك في الورشة الاعلامية التي عقدت اليوم في ماسبيرو، تحت عنوان «الاعلام وقضايا الامن القومي»، بمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالصادق الشربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وبمشاركة عدد كبير من الاعلاميين .